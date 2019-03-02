В Україні подорожчали горілка, ковбаса та сало
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. За місяць (січень 2019-го до грудня 2018-го) в Україні подорожчали низка продуктів харчування та алкогольних напоїв. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Зокрема, зросли ціни на хліб — у середньому на 35 коп. за буханку. Станом на січень поточного року буханку хліба пшеничного з борошна вищого гатунку можна було купити в середньому за 22,2 грн, буханку хліба пшеничного з борошна першого гатунку — за 17,8 грн, буханку хліба житнього, житньо-пшеничного — за 18,6 грн.
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Також подорожчало масло вершкове на 82 коп. — до 39,7 грн за 200 грамів продукту, крупи ячні — на 15 коп., до 11,9 грн за кг, ковбаси варені першого сорту — на 40 коп., до 93,6 грн за кг, сало — на 45 коп., до 76,7 грн за кг, олія соняшникова — на 12 коп., до 35,1 грн за літр.
Також, в Україні подорожчали алкогольні напої. Зокрема, пляшка пива вітчизняних марок об’ємом 0,5 літра подорожчала на 25 коп. — до 15,3 грн.
Пляшка вина об’ємом 0,75 л виросла в ціні на 39 коп. — до 63,2 грн, пляшка горілки об’ємом 0,5 л — на 40 коп., до 91,04 грн.
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях
Раніше УНН повідомляв, що з грудня 2018 року по січень 2019 року в Україні подорожчали 88% соціального асортименту продуктів.