В Украине участились махинации с банковскими карточками

"В 2018 году сумма убытков украинских банков от незаконных действий с платежными карточками составляла 0,0092% от общего объема всех операций с платежными картами (в 2017 году - 0,0077%, в 2016 году - 0,011%). То есть на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карточек в 2018 году 92 гривны приходилось на незаконные операции", - говорится в сообщении.

Так, средний размер одной махинации - около 2500 гривен (в 2017 году этот показатель составлял 2100 гривен).

В НБУ добавили, что в целом количество незаконных действий с платежными картами, по которым банки понесли убытки, за прошлый год повысилась до 105,5 тыс. случаев (в 2017 году - 77,6 тыс. случаев). Традиционно наибольшее количество мошеннических операций происходит в больших городах (с населением более одного миллиона человек).

Наибольшее количество незаконных действий с платежными картами в 2018 году происходило в сети Интернет - 55,1 тыс. случаев (52,2% от общего количества) - и по сравнению с 2017 годом выросло в 1,4 раза.

Ранее УНН сообщал, что украинцев предупредили о новых видах мошенничества с банковскими картами.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов раскрыл схему махинаций в банке "Хрещатик".