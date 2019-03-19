В Україні почастішали махінації з банківськими картками
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. За минулий рік в Україні зросли збитки банків від незаконних дій з платіжними картками, найбільша кількість випадків відбувалась через інтернет. Про це повідомили у прес-службі НБУ, передає УНН.
"У 2018 році сума збитків українських банків від незаконних дій з платіжними картками становила 0,0092% від загального обсягу всіх операцій з платіжними картками (у 2017 році – 0,0077%, у 2016 році – 0,011%). Тобто на один мільйон гривень видаткових операцій з використанням платіжних карток у 2018 році 92 гривні припадало на незаконні операції", - йдеться у повідомленні.
Так, середній розмір однієї махінації – близько 2 500 гривень (у 2017 році цей показник складав 2 100 гривень).
У НБУ додали, що загалом кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими банки понесли збитки, за минулий рік підвищилась до 105,5 тисяч випадків (у 2017 році – 77,6 тис. випадків). Традиційно найбільша кількість шахрайських операцій відбувається у великих містах (з населенням понад один мільйон осіб).
Найбільша кількість незаконних дій з платіжними картками у 2018 році відбувалась у мережі Інтернет – 55,1 тис. випадків (52,2% від загальної кількості) – і в порівнянні з 2017 роком зросла в 1,4 рази.
Раніше УНН повідомляв, що українців попередили про нові шахрайства з банківськими картками
Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів розкрив схему махінацій у банку "Хрещатик".