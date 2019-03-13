Українців попередили про нові шахрайства з банківськими картками

КИЇВ. 13 березня. УНН. ПриватБанк попереджає клієнтів про новий вид шахрайства – "призові опитування" в соцмережах, де під приводом виплати грошових призів за відповіді на кілька простих запитань шахраї отримують доступ до особистих фінансових даних учасників і списують гроші з карток. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу банку.