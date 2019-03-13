Українців попередили про нові шахрайства з банківськими картками
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. ПриватБанк попереджає клієнтів про новий вид шахрайства – "призові опитування" в соцмережах, де під приводом виплати грошових призів за відповіді на кілька простих запитань шахраї отримують доступ до особистих фінансових даних учасників і списують гроші з карток. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу банку.
Вказано, що ПриватБанк ніколи не організовував і не проводить в соцмережах або на інших інтернет-ресурсах вікторин або опитувань з виплатою грошових призів. "Якщо ви отримали пропозицію про участь у "призовому" опитуванні, переходити за посиланнями на сайт шахраїв або зазначати свої особисті дані не можна. Ви не тільки гарантовано втратите гроші через "комісію" за виграш, але й дасте шахраям можливість використовувати дані карток для крадіжки коштів", - додали у банку.
У банківській установі підкреслюють, що служба безпеки ПриватБанку вживає необхідних заходів для блокування шахрайських ресурсів, рахунків і карток шахраїв.
Раніше УНН повідомляв, що шахраї переписали активи збанкрутілих банків на 4,5 млрд грн.