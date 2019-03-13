Украинцев предупредили о новых мошенничествах с банковскими картами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. ПриватБанк предупреждает клиентов о новом виде мошенничества - "призовые опросы" в соцсетях, где под предлогом выплаты денежных призов за ответы на несколько простых вопросов мошенники получают доступ к личным финансовым данным участников и списывают деньги с карточек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу банка.
Указано, что ПриватБанк никогда не организовывал и не проводит в соцсетях или на других интернет-ресурсах викторин или опросов с выплатой денежных призов. "Если вы получили предложение об участии в "призовом" опросе, переходить по ссылкам на сайт мошенников или указывать свои личные данные нельзя. Вы не только гарантированно потеряете деньги из-за "комиссии" за выигрыш, но и дадите мошенникам использовать данные карточек для кражи средств ", - добавили в банке.
В банковском учреждении подчеркивают, что служба безопасности ПриватБанка принимает необходимые меры для блокировки мошеннических ресурсов, счетов и карт мошенников.
Ранее УНН сообщал, что мошенники переписали активы обанкротившихся банков на 4,5 млрд грн.