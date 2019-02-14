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Шахраї переписали активи збанкрутілих банків на 4,5 млрд грн

Шахраї переписали активи збанкрутілих банків на 4,5 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Недобросовісні нотаріуси і реєстратори тільки за два останні роки зробили незаконну перереєстрацією на суму мінімум 4,5 млрд грн. Про це повідомила заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут, під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"Ми продали за минулий рік майна на 6 млрд грн, а поцупили у нас на 4,5 млрд", - зазначила Рекрут.

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За її словами, останні 7-8 місяців ситуація з незаконною перереєстрацією майна збанкрутілих банків стає все більш масовою. Як зазначила чиновник, в даний час не проходить і тижня без такого злодійства. Причому, за її словами, шахраї крадуть найбільш цінні активи - зокрема, офісні центри, реальна вартість яких може бути набагато вище балансової, тому і загальні втрати Фонду і вкладників значно вище 4,5 млрд грн. Зокрема, шахраї вже перереєстрували активи банків "Меркурій", "Фідобанк", "Родовід Банку", "Дельта Банку", "ВТБ-банку" та інших. У свою чергу, директор-розпорядник Фонду Костянтин Ворушилін підкреслив, що мова йде не про окремі випадки, а про тенденції, яка набирає обертів. Причому шахраї діють за "витонченим" схемами - за підробленими ключами доступу до реєстру, віддалено, перереєструвати майно на підставні фірми.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на рік термін ліквідації АТ "Фортуна-Банк" і ПАТ "БГ Банк".

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