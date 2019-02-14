Мошенники переписали активы обанкротившихся банков на 4,5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Недобросовестные нотариусы и регистраторы только за два последних года совершили незаконных перерегистрацией на сумму минимум 4,5 млрд грн. Об этом сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут, во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Мы продали за прошлый год имущества на 6 млрд грн, а своровали у нас на 4,5 млрд", - отметила Рекрут.
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По ее словам, последние 7-8 месяцев ситуация с незаконной перерегистрацией имущества обанкротившихся банков становится все более массовой. Как отметила чиновник, в настоящее время не проходит и недели без такого воровства. Причем, по ее словам, мошенники воруют наиболее ценные активы - в частности, офисные центры, реальная стоимость которых может быть намного выше балансовой, поэтому и общие потери Фонда и вкладчиков значительно выше 4,5 млрд грн. В частности, мошенники уже перерегистрировали активы банков "Меркурий", "Фидобанка", "Родовид Банка", "Дельта Банка", "ВТБ-банка" и других. В свою очередь, директор-распорядитель Фонда Константин Ворушилин подчеркнул, что речь идёт не о частных случаях, а о тенденции, которая набирает обороты. Причем мошенники действуют по "изощрённым" схемам - по поддельным ключам доступа в реестр, удаленно, перерегистрировают имущество на подставные фирмы.
Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год срок ликвидации АО "Фортуна-Банк" и ПАО "БГ Банк".