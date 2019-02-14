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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 64190 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 85484 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 130849 просмотра

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7 марта, 15:45 • 130124 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141439 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145288 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Мошенники переписали активы обанкротившихся банков на 4,5 млрд грн

Мошенники переписали активы обанкротившихся банков на 4,5 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 8449 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Недобросовестные нотариусы и регистраторы только за два последних года совершили незаконных перерегистрацией на сумму минимум 4,5 млрд грн. Об этом сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут, во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Мы продали за прошлый год имущества на 6 млрд грн, а своровали у нас на 4,5 млрд", - отметила Рекрут.

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По ее словам, последние 7-8 месяцев ситуация с незаконной перерегистрацией имущества обанкротившихся банков становится все более массовой. Как отметила чиновник, в настоящее время не проходит и недели без такого воровства. Причем, по ее словам, мошенники воруют наиболее ценные активы - в частности, офисные центры, реальная стоимость которых может быть намного выше балансовой, поэтому и общие потери Фонда и вкладчиков значительно выше 4,5 млрд грн. В частности, мошенники уже перерегистрировали активы банков "Меркурий", "Фидобанка", "Родовид Банка", "Дельта Банка", "ВТБ-банка" и других. В свою очередь, директор-распорядитель Фонда Константин Ворушилин подчеркнул, что речь идёт не о частных случаях, а о тенденции, которая набирает обороты. Причем мошенники действуют по "изощрённым" схемам - по поддельным ключам доступа в реестр, удаленно, перерегистрировают имущество на подставные фирмы.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год срок ликвидации АО "Фортуна-Банк" и ПАО "БГ Банк".

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