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В Украине площадь лесных пожаров в этом году увеличилась более чем в 70 раз

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. В Украине в этом году площадь лесных пожаров увеличилась в 73 раза. Государственным лесхозам из-за агрессии россии нанесен ущерб на около 19 млрд грн. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в эфире телемарафона, передает УНН.

В Украине площадь лесных пожаров в этом году увеличилась более чем в 70 раз

Цитата

"Сегодня масштабы уничтожения лесных экосистем они просто катастрофические. С 24 февраля боевые действия происходили в лесах на площади около 3 млн га, сегодня около 600 тыс. га лесов находятся под оккупацией и боевыми действиями. Оккупированна территория более 140 лесничеств, ущерб, который сегодня уже нанесен государственным лесхозам в результате такой агрессии, это почти 19 млрд грн. И хуже всего, что площадь лесных пожаров в этом году увеличилась в 73 раза. Если в прошлом году мы имели только один большой пожар площадью более 5 га, то в этом году мы зафиксировали более 100 таких пожаров, и в большинстве случаев они возникают в результате ведения боевых действий", - рассказал Стрелец.

Дополнение

Стрелец сообщал, что с начала войны ориентировочная сумма ущерба окружающей среде составляет уже почти 400 млрд грн.

В июне сообщалось, что с начала года 56% лесных пожаров в Украине вызваны в результате военной агрессии со стороны российской федерации.

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