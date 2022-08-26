В Україні площа лісових пожеж у цьому році збільшилася у понад 70 разів

Цитата

«Сьогодні масштаби знищення лісових екосистем вони просто катастрофічні. З 24 лютого бойові дії відбувалися у лісах на площі майже 3 млн га, сьогодні близько 600 тис. га лісів знаходяться під окупацією та бойовими діями. Окуповано територію понад 140 лісництв, збитки які сьогодні вже завдані державним лісгоспам внаслідок такої агресії це майже 19 млрд грн. І найгірше, що площа лісових пожеж у цьому році збільшилася у 73 рази. Якщо минулого року ми мали лише 1 велику пожежу площею понад 5 га, то цього року ми зафіксували понад 100 таких пожеж, і у більшості випадків вони виникають внаслідок ведення бойових дій», - розповів Стрілець.

Доповнення

Стрілець повідомляв, що з початку війни орієнтовна сума збитків довкіллю становить вже майже 400 млрд грн.

В червні повідомлялося, що з початку року 56% лісових пожеж в Україні викликані внаслідок військової агресії з боку російської федерації.