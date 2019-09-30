В Украине планируют открыть два консульства и посольство до конца 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Кабинет министров Украины планирует до конца 2020 года открыть два новых генеральных консульства и одно посольство. Об этом говорится в программе деятельности правительства, передает УНН.
"К концу 2020 года мы планируем открыть два новых генеральных консульства и одно посольство", - говорится в программе.
Там, где до сих пор нет официального консульского присутствия, будет расширена сеть почетных консулов. В планах правительства - иметь консульского представителя Украины, штатного или почетного, в каждом регионе мира.
Напомним, на этой неделе Кабинет министров представляет программу деятельности правительства в парламенте.