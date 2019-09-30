Кабмін цього тижня представить програму дій уряду в парламенті
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. На цьому тижні Кабінет міністрів презентує програму діяльності уряду в парламенті. Про це сьогодні на брифінгу повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"На цьому тижні ми плануємо представити програму діяльності уряду в парламенті і сподіваємося що народні депутати нас підтримають. Програма складається з 3 блоків", - сказав Гончарук.
За його словами, програма діяльності уряду включає в себе розвиток людського капіталу, як основу нормальної здорової економіки, а також економічне зростання.
Нагадаємо, 29 вересня Кабмін схвалив програму дій уряду.
Також Кабінет міністрів України схвалив низку законопроектів для подання до ВРУ.