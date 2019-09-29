Кабмін схвалив програму дій уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Вчора, 29 вересня, Кабінет Міністрів України одобрив ряд законопроектів для подання до ВРУ. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.
“Кабінет Міністрів ухвалив пакет проектів законів для впорядкування діяльності з видобутку бурштину, про це йшлось на нараді у Президента 2-го вересня. Зміни передбачають, зокрема, скасування процедур додаткового погодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад, продаж дозволів через відкриті електронні аукціони та ін.”, — йдеться у повідомленні.
Також, повідомляється, що було схвалено проект закону щодо легалізації грального бізнесу в Україні, який передбачає, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів, на гральному обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.
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Крім цього, Уряд схвалив проект закону щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку. Зміни передбачають посилення відкритої конкуренції між проектами, які подаються на фінансування за рахунок фонду лише через прозорі конкурсні процедури після доведення економічної або соціальної ефективності.
Додається, що “Уряд розпочав роботу над інструментами здешевлення кредитів для купівлі земель сільськогосподарського призначення. Відповідне розпорядження Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні”.
Нагадаємо, Кабмін продовжив повноваження податкової міліції до створення Бюро фінрозслідувань.