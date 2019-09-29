Кабмин принял программу действий для правительства

“Кабинет Министров принял пакет проектов законов для упорядочения деятельности по добыче янтаря, об этом говорилось на совещании у Президента 2 сентября. Изменения предусматривают, в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажа разрешений через открытые электронные аукционы и др.”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что был одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

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Кроме этого, Правительство одобрило проект закона о повышении эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития. Изменения предусматривают усиление открытой конкуренции между проектами, которые подаются на финансирование за счет фонда только через прозрачные конкурсные процедуры после доведения экономической или социальной эффективности.

Добавляется, что “Правительство начало работу над инструментами удешевление кредитов для покупки земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующее распоряжение Кабинет Министров принял на заседании”.

Напомним, Кабмин продлил полномочия налоговой милиции к созданию Бюро финрасследований.