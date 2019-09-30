Кабмин на этой неделе представит программу действий правительства в парламенте
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. На этой неделе Кабинет министров представляет программу деятельности правительства в парламенте. Об этом сегодня на брифинге сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.
"На этой неделе мы планируем представить программу деятельности правительства в парламенте и надеемся, что народные депутаты нас поддержат. Программа состоит из 3 блоков", - сказал Гончарук.
По его словам, программа деятельности правительства включает в себя развитие человеческого капитала, как основу нормальной здоровой экономики, а также экономический рост.
Напомним, 29 сентября Кабмин одобрил программу действий правительства.
Также Кабинет министров Украины одобрил ряд законопроектов для представления в ВРУ.