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Кабмин на этой неделе представит программу действий правительства в парламенте

Киев • УНН

 • 13282 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. На этой неделе Кабинет министров представляет программу деятельности правительства в парламенте. Об этом сегодня на брифинге сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

Кабмин на этой неделе представит программу действий правительства в парламенте

"На этой неделе мы планируем представить программу деятельности правительства в парламенте и надеемся, что народные депутаты нас поддержат. Программа состоит из 3 блоков", - сказал Гончарук.

По его словам, программа деятельности правительства включает в себя развитие человеческого капитала, как основу нормальной здоровой экономики, а также экономический рост.

Напомним, 29 сентября Кабмин одобрил программу действий правительства.

Также Кабинет министров Украины одобрил ряд законопроектов для представления в ВРУ.

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