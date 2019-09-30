В Україні планують відкрити два консульства і посольство до кінця 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Кабінет міністрів України планує до кінця 2020 року відкрити два нових генеральних консульства та одне посольство. Про це йдеться у програмі діяльності уряду, передає УНН.
“До кінця 2020 року ми плануємо відкрити два нових генеральних консульства та одне посольство”, — йдеться в програмі.
Там, де до цього часу немає офіційної консульської присутності, буде розширена мережа почесних консулів. У планах уряду— мати консульського представника України, штатного чи почесного, у кожному регіоні світу.
Нагадаємо, на цьому тижні Кабінет міністрів презентує програму діяльності уряду в парламенті.