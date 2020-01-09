В Украине планируют повысить налог на землю
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Украине планируют повысить налог на землю для пополнения местных бюджетов. Об этом в эфире радио "Новое время" заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН.
Отвечая на вопрос, планируют ли изменять размер платы за землю, Гетманцев ответил, что налог на землю низкий.
"Да. Я считаю, что налог на землю особенно в тех регионах, где местные власти играя в популизм устанавливают его на минимальном уровне, является очень низким. Нам необходимо пересмотреть этот налог, чтобы пополнить местные бюджеты, поскольку налог на землю является одним из основных источников поступлений в местные бюджеты", - отметил Гетманцев.
По словам Гетманцева, необходимо повысить минимальные ставки на этот налог.
"Я не готов говорить о конкретных цифрах, но его нужно конкретно повысить", - сказал Гетманцев.
Напомним, по словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, пока рассматривается возможность объединения единого социального взноса, налога на доходы физических лиц и военного сбора.