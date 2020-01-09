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В Украине планируют повысить налог на землю

В Украине планируют повысить налог на землю

Киев  •  УНН

 • 28484 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. В Украине планируют повысить налог на землю для пополнения местных бюджетов. Об этом в эфире радио "Новое время" заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН.

Отвечая на вопрос, планируют ли изменять размер платы за землю, Гетманцев ответил, что налог на землю низкий.

"Да. Я считаю, что налог на землю особенно в тех регионах, где местные власти играя в популизм устанавливают его на минимальном уровне, является очень низким. Нам необходимо пересмотреть этот налог, чтобы пополнить местные бюджеты, поскольку налог на землю является одним из основных источников поступлений в местные бюджеты", - отметил Гетманцев.

По словам Гетманцева, необходимо повысить минимальные ставки на этот налог.

"Я не готов говорить о конкретных цифрах, но его нужно конкретно повысить", - сказал Гетманцев.

Напомним, по словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, пока рассматривается возможность объединения единого социального взноса, налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Украинские Национальные Новости

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