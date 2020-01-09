В Україні планують підвищити податок на землю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. В Україні планують підвищити податок на землю для поповнення місцевих бюджетів. Про це в ефірі радіо "Новое время" заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН.
Відповідаючи на запитання, чи планують змінювати розмір плати за землю, Гетманцев відповів, що податок на землю низький.
"Так. Я вважаю, що податок на землю особливо в тих регіонах, де органи місцевої влади граючись в популізм встановлюють його на мінімальному рівні, є дуже низьким. Нам необхідно переглянути цей податок, аби поповнити місцеві бюджети, бо податок на землю є одним з основних джерел надходжень до місцевих бюджетів", - зазначив Гетманцев.
За словами Гетманцева, необхідно підвищити мінімальні ставки на цей податок.
"Я не готовий говорити про конкретні цифри, але його треба конкретно підвищити", - сказав Гетманцев.
Нагадаємо, за словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податково та митної політики Данила Гетманцева, наразі розглядається можливість об’єднати єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.