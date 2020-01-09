В Україні планують об'єднати різні види податків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Наразі розглядається можливість об’єднати єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Про це в ефірі радіо НВ заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податково та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН.
"На часі об’єднання єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору, в яких об’єкт оподаткування, ну, скажімо, не тотожні, безперечно, але можливо об’єднати. Ми над цим працюємо. Це лише один з таких кроків, але він дуже очікується бізнесом і дуже, мені здається, є слушним саме сьогодні", - сказав Гетманцев.
За його словами, буде змінена сума єдиного податку.
"Я не готовий говорити про кінцеві розрахунки і кінцеві суми. Але ми говоримо про те, що мінімальна ставка податку на доходи фізичних осіб, чи то єдиного податку, як він буде називатися, повинен становити 15%, зараз 18%. Ми говоримо про те, що може мати місце помірна прогресія", - додав він.
Нагадаємо, за словами нардепа від фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського, військовий збір є по суті неконституційним, його скасування допоможе українцям "залишити в кишенях" 21 млрд грн.