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В Украине планируют объединить различные виды налогов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 января. УНН. На данный момент рассматривается возможность объединить единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц и военный сбор. Об этом в эфире радио НВ заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает УНН.

"Пришло время объединения единого социального взноса, налога на доходы физических лиц и военного сбора, в которых объект налогообложения, ну, скажем, не тождественны, бесспорно, но возможно объединить. Мы над этим работаем. Это лишь один из таких шагов, но он очень ожидается бизнесом и очень, мне кажется, является подходящим именно сегодня", - сказал Гетманцев.

По его словам, будет изменена сумма единого налога.

"Я не готов говорить о конечных расчетах и конечных суммах. Но мы говорим о том, что минимальная ставка налога на доходы физических лиц, или единого налога, как он будет называться, должен составлять 15%, сейчас 18%. Мы говорим о том, что может иметь место умеренная прогрессия", - добавил он.

Напомним, по словам нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского, военный сбор является по сути неконституционным, его отмена поможет украинцам "оставить в карманах" 21 млрд грн.

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