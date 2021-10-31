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В Украине подключили 77% жилых домов к отоплению

Киев • УНН

 • 19910 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Правительство начало процесс реструктуризации задолженности предприятий теплоснабжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В Украине подключили 77% жилых домов к отоплению

Детали

Кабинет Министров Украины приступил к процессу реструктуризации задолженности предприятий теплоснабжения населения для обеспечения их бесперебойной работы и неповышения тарифов, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

В настоящее время в Украине подключено к отоплению 77% жилищного фонда.

Шмигаль отметил, что в пяти регионах этот показатель составляет 100%, еще 11 областей подключили более 90% жилых домов к теплу.

По словам Шмыгаля, для устойчивого прохождения отопительного сезона правительство разработало 5 шагов, в рамках которых уже начат процесс реструктуризации долгов теплоснабжающих предприятий.

Сообщается, что для 80% домохозяйств правительство снизило тариф на электроэнергию до 1,44 грн за кВт-ч. Цена на газ для населения останется стабильной в течение отопительного сезона — 7,96 грн за кубометр.

“На этой неделе правительство вдвое снизило тариф и для тех украинцев, которые оказались без поставщика газа — также до 7,96 грн/кубометр”, — добавил Шмигаль.

Напомним

На грани старта отопительного сезона местные власти из регионов сигнализировали о чрезвычайных ситуациях с поставкой газа для учреждений социальной сферы и бюджетных учреждений.

Несмотря на то, что практически два месяца в Европе продолжается энергетический кризис , ситуация не становится лучше. К дефициту газа и многократному росту цен на него еще до наступления зимы добавилась нехватка нефти, а в Украине недостаток угля, который необходим для  стабильного прохождения отопительного сезона.

На складах ТЭС и ТЭЦ накоплено 701,3 тыс. тонн угля, что в более чем четыре раза меньше плана , свидетельствуют данные Минэнерго.

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