В Украине подключили 77% жилых домов к отоплению
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Правительство начало процесс реструктуризации задолженности предприятий теплоснабжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Детали
Кабинет Министров Украины приступил к процессу реструктуризации задолженности предприятий теплоснабжения населения для обеспечения их бесперебойной работы и неповышения тарифов, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
В настоящее время в Украине подключено к отоплению 77% жилищного фонда.
Шмигаль отметил, что в пяти регионах этот показатель составляет 100%, еще 11 областей подключили более 90% жилых домов к теплу.
По словам Шмыгаля, для устойчивого прохождения отопительного сезона правительство разработало 5 шагов, в рамках которых уже начат процесс реструктуризации долгов теплоснабжающих предприятий.
Сообщается, что для 80% домохозяйств правительство снизило тариф на электроэнергию до 1,44 грн за кВт-ч. Цена на газ для населения останется стабильной в течение отопительного сезона — 7,96 грн за кубометр.
“На этой неделе правительство вдвое снизило тариф и для тех украинцев, которые оказались без поставщика газа — также до 7,96 грн/кубометр”, — добавил Шмигаль.
Напомним
На грани старта отопительного сезона местные власти из регионов сигнализировали о чрезвычайных ситуациях с поставкой газа для учреждений социальной сферы и бюджетных учреждений.
Несмотря на то, что практически два месяца в Европе продолжается энергетический кризис , ситуация не становится лучше. К дефициту газа и многократному росту цен на него еще до наступления зимы добавилась нехватка нефти, а в Украине недостаток угля, который необходим для стабильного прохождения отопительного сезона.
На складах ТЭС и ТЭЦ накоплено 701,3 тыс. тонн угля, что в более чем четыре раза меньше плана , свидетельствуют данные Минэнерго.