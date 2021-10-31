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В Україні підключили 77% житлових будинків до опалення

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Уряд розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств теплопостачання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

В Україні підключили 77% житлових будинків до опалення

Деталі

Кабінет Міністрів України розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств теплопостачання населення для забезпечення їх безперебійної роботи і непідвищення тарифів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Наразі, в Україні підключено до опалення 77% житлового фонду.

Шмигаль зазначив, що у п’яти регіонах цей показник становить 100%, ще 11 областей підключили понад 90% житлових будинків до тепла.

За словами Шмигаля, для сталого проходження опалювального сезону уряд розробив 5 кроків, у рамках яких вже розпочато процес реструктуризації боргів теплопостачальних підприємств.

Повідомляється, що для 80% домогосподарств уряд знизив тариф на електроенергію до 1,44 грн за кВт-год. Ціна на газ для населення залишиться стабільною протягом опалювального сезону — 7,96 грн за кубометр.

“Цього тижня уряд удвічі знизив тариф і для тих українців, які опинились без постачальника газу — також до 7,96 грн/кубометр”, — додав Шмигаль.

Нагадаємо

На межі старту опалювального сезону місцева влада з регіонів сигналізувала про надзвичайні ситуації з постачанням газу для закладів соціальної сфери та бюджетних установ. 

Незважаючи на те, що практично два місяці в Європі триває енергетична криза, ситуація не стає кращою. До дефіциту газу та багаторазового зростання цін на нього ще до настання зими додалася нестача нафти, а в Україні нестача вугілля, яке потрібне для  стабільного проходження опалювального сезону.

На складах ТЕС і ТЕЦ накопичено 701,3 тис. тонн вугілля, що у більше ніж чотири рази менше від плану, свідчать дані Міненерго.

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