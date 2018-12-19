В Украине орудовала банда серийных поджигателей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Украине орудовала преступная группировка, которая по заказу поджигали имущество предпринимателей и других граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"Правоохранительные органы Одесской области во время совместной спецоперации, которая проходила 18-19 декабря, обезвредили преступную группировку, которая по заказу поджигала имущество предпринимателей и других граждан по всей Украине", – говорится в сообщении.
Правоохранители задержали 4 представителей преступной группы, которые скрывались на территории Одессы.
По данным следствия, банда работала на заказ, а именно занималась поджогами имущества: домов, автомобилей предпринимателей и других граждан.
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Последний поджог частной собственности был зафиксирован несколько месяцев назад в Лиманском районе Одесской области.
"Принимаются меры по установлению заказчиков этих преступлений и привлечению их в ответственности", – отметили в прокуратуре.
Напомним, в Харькове преступная группировка подрывала и поджигала аптеки.