В Україні орудувала банда серійних паліїв
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. В Україні орудувало злочинне угруповання, яке на замовлення підпалювало майно підприємців та інших громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
"Правоохоронні органи Одеської області під час спільної спецоперації, що проходила 18-19 грудня, знешкодили злочинне угруповання, яке на замовлення підпалювало майно підприємців та інших громадян по всій Україні", – йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронці затримали 4 представників злочинної групи, які переховувалися на території Одеси.
За даними слідства, банда працювала на замовлення, а саме займалася підпалами майна: будинків, автомобілів підприємців та інших громадян.
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Останній підпал приватної власності був зафіксований декілька місяців тому у Лиманському районі Одеської області.
"Вживають заходи для встановлення замовників цих злочинів та притягнення їх до відповідності", – зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, у Харкові злочинне угруповання підривало і підпалювали аптеки.