В Украине объявили штормовое предупреждение: в Карпатском районе ожидают грозы и град

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«Вечером 30 июля и ночью 31 июля в Карпатском регионе, днем 31 июля в западных областях значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый); в Карпатах и на Закарпатье сильные ливни (II уровень опасности, оранжевый)», - говорится в сообщении.

Напомним

К концу июля по Украине местами ожидаются грозовые дожди, температура воздуха кое-гдеместами будет достигать 33-34 градусов тепла.