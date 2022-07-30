В Украине объявили штормовое предупреждение: в Карпатском районе ожидают грозы и град
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Штормовое предупреждение объявили в Украине – в Карпатском регионе ожидают град и шквалы, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Цитата
«Вечером 30 июля и ночью 31 июля в Карпатском регионе, днем 31 июля в западных областях значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый); в Карпатах и на Закарпатье сильные ливни (II уровень опасности, оранжевый)», - говорится в сообщении.
Напомним
К концу июля по Украине местами ожидаются грозовые дожди, температура воздуха кое-гдеместами будет достигать 33-34 градусов тепла.