В Україні оголосили штормове попередження: у Карпатському районі очікують грози та град

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«Ввечері 30 липня та вночі 31 липня в Карпатському регіоні, вдень 31 липня у західних областях значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий); в Карпатах та на Закарпатті сильні зливи (II рівень небезпечності, помаранчевий)», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

До кінця липня по Україні місцями очікуються грозові дощі, температура повітря подекуди сягатиме 33-34 градусів тепла.