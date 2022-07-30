В Україні оголосили штормове попередження: у Карпатському районі очікують грози та град
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Штормове попередження оголосили в Україні – у Карпатському регіоні очікують град та шквали, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
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«Ввечері 30 липня та вночі 31 липня в Карпатському регіоні, вдень 31 липня у західних областях значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий); в Карпатах та на Закарпатті сильні зливи (II рівень небезпечності, помаранчевий)», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
До кінця липня по Україні місцями очікуються грозові дощі, температура повітря подекуди сягатиме 33-34 градусів тепла.