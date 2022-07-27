Липень піде з грозовими дощами: синоптики дали прогноз до кінця місяця

Деталі

За прогнозом синоптиків, завтра, 28 липня, у північно-східних, більшості центральних областей та на Одещині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-29°, у південній частині, Дніпропетровській та Закарпатській областях 28-33°.

У наступні дві доби, 29-30 липня, переважно без опадів, лише 29 липня вдень в Карпатському регіоні, 30 липня у західній частині короткочасний дощ, гроза; температура суттєво не зміниться.

31 липня у західних областях, вдень місцями і в північних, центральних та південних областях, 1 серпня в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура у південній, 1 серпня і в східній частинах вночі 18-24°, вдень 31-37°; на решті території вночі 14-20°, вдень 28-34°, у західних областях 20-26°, 1 серпня в північних областях 25-31°.

Погода у столичномув регіоні

На Київщині завтра без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-16°, вдень 25-28°.