Июль уйдет с грозовыми дождями: синоптики дали прогноз до конца месяца

Детали

По прогнозу синоптиков, завтра, 28 июля, в северо-восточных, большинстве центральных областей и в Одесской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем ​​24-29°, в южной части, Днепропетровской и Закарпатской областях 28-33°.

В последующие двое суток, 29-30 июля, преимущественно без осадков, лишь 29 июля днем ​​в Карпатском регионе, 30 июля в западной части кратковременный дождь, гроза; Температура существенно не изменится.

31 июля в западных областях, днем ​​местами и в северных, центральных и южных областях, 1 августа в Украине, кроме юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы. Температура в южной, 1 августа и в восточной частях ночью 18-24°, днем ​​31-37°; на остальной территории ночью 14-20°, днем ​​28-34°, в западных областях 20-26°, 1 августа в северных областях 25-31°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-16°, днем ​​25-28°.