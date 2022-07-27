Июль уйдет с грозовыми дождями: синоптики дали прогноз до конца месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. До конца июля по Украине местами ожидаются грозовые дожди, температура воздуха кое-где будет достигать 33-34 градусов тепла. Об этом иУНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, завтра, 28 июля, в северо-восточных, большинстве центральных областей и в Одесской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем 24-29°, в южной части, Днепропетровской и Закарпатской областях 28-33°.
В последующие двое суток, 29-30 июля, преимущественно без осадков, лишь 29 июля днем в Карпатском регионе, 30 июля в западной части кратковременный дождь, гроза; Температура существенно не изменится.
31 июля в западных областях, днем местами и в северных, центральных и южных областях, 1 августа в Украине, кроме юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы. Температура в южной, 1 августа и в восточной частях ночью 18-24°, днем 31-37°; на остальной территории ночью 14-20°, днем 28-34°, в западных областях 20-26°, 1 августа в северных областях 25-31°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-16°, днем 25-28°.