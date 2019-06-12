В Украине объявили штормовое предупреждение

"До конца суток 12 июня в Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.



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Напомним, в Киевской области завтра сухо и жарко: температура ночью 18-21 °, днем 30-33 °. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с.

Как сообщал УНН, на Западе Украины будут идти дожди всю неделю.