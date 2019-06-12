В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На Заході України оголосили штормове попередження - на частині територій очікуються грози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"До кінця доби 12 червня в Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях грози, подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
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Нагадаємо, на Київщині завтра сухо та спекотно: температура вночі 18-21°, вдень 30-33°. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Як повідомляв УНН, на Заході України дощитиме весь тиждень.