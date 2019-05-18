В Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В Украине объявили штормовое предупреждение - на части территорий ожидают грозы. Уровень опасности - желтый, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.
"19 мая в западных, Винницкой и Одесской областях грозы (И уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.
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Напомним, 18 мая, в западной части и в Одесской области и Винницкой местами грозы и шквалы.
Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на выходные 18-19 мая.