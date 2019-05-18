В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження – на частині територій очікують грози. Рівень небезпеки – жовтий, передає УНН із посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.
"19 травня у західних, Вінницькій та Одеській областях грози (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
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Нагадаємо, 18 травня, у західній частині та на Одещині і Вінниччині місцями грози та шквали.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на вихідні 18-19 травня.