В Украине ожидается снег с дождем и гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В восточных, большинстве южных и центральных областей Украины сегодня ожидается дождь с мокрым снегом, днем местами сильный дождь. На дорогах страны местами гололедица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"11 декабря в Украине в восточных, большинстве южных и центральных областей дождь с мокрым снегом, днем в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях сильный дождь, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
В центральных, северных и местами в южных областях ночью и утром туман. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.
Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с, днем в южной части порывы 15-20 м/с.
Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 5-10° мороза.
Напомним, украинцев предупредили об осложнении погодных условий.