В Україні очікується сніг з дощем та ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У східних, більшості південних та центральних областей України сьогодні очікується дощ з мокрим снігом, вдень місцями сильний дощ. На дорогах країни подекуди ожеледиця. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"11 грудня в Україні у східних, більшості південних та центральних областей дощ з мокрим снігом, вдень у Херсонській, Запорізький та Донецькій областях сильний дощ; на решті території без істотних опадів", - повідомили синоптики.
У центральних, північних та місцями в південних областях вночі та вранці туман. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця.
Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с, вдень у південній частині пориви 15-20 м/с.
Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах 5-10° морозу.
Нагадаємо, українців попередили про ускладнення погодних умов.