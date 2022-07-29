В Украине не исключают возврата ограничений при росте заболеваемости на COVID-19

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«Некоторые постановления Кабинета министров по поводу ковидных ограничений приостановлены. Но мы говорим о том, что мы можем вернуться к некоторым ограничениям, смотря на эпидемиологическую ситуацию в стране», - сказал он.



Детали



Представитель Минздрава призвал украинцев вакцинироваться, не ожидая осенней вспышки заболеваний. По его словам, чтобы получить первую дозу бустерной вакцины, следует обратиться к своему семейному врачу. В частности, около 1,5 млн украинцев получили первый бустер.

«Основываясь на научных исследованиях, было принято решение национальной группой экспертов использование второй бустерной дозы именно для определенных категорий лиц: пожилые люди, люди, имеющие тяжелые заболевания. Вторую бустерную дозу используют и США, и Япония, и Великобритания, и страны ЕС. Мы также предлагаем воспользоваться такой возможностью. Интервал между первой и второй бустерной дозой составляет не менее четырех месяцев. Для ревакцинации мы рекомендуем использовать вакцину мРНК-вакцину, то есть Pfizer или Comirnaty. Она доступна в Украине, и мы уже получили дополнительное количество в рамках программы Covax», - заверил заведующий отделом стратегии иммунизации.

Дополнение

В Украине обнаружили новую разновидность штамма коронавируса "Омикрон" – тип "ВА.5".