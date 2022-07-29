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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине не исключают возврата ограничений при росте заболеваемости на COVID-19

В Украине не исключают возврата ограничений при росте заболеваемости на COVID-19

Киев • УНН

 • 181005 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. В Министерстве здравоохранения заявили о возможном возвращении ковидных ограничений, которые действовали до полномасштабного вторжения, в случае роста в Украине заболеваний COVID-19. Так, в общественных местах и заведениях питания нужно будет соблюдать масочный режим. Об этом рассказал заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Александр Заика в эфире телемарафона, информирует УНН.

Цитата

«Некоторые постановления Кабинета министров по поводу ковидных ограничений приостановлены. Но мы говорим о том, что мы можем вернуться к некоторым ограничениям, смотря на эпидемиологическую ситуацию в стране», - сказал он.

Детали

Представитель Минздрава призвал украинцев вакцинироваться, не ожидая осенней вспышки заболеваний. По его словам, чтобы получить первую дозу бустерной вакцины, следует обратиться к своему семейному врачу. В частности, около 1,5 млн украинцев получили первый бустер. 

«Основываясь на научных исследованиях, было принято решение национальной группой экспертов использование второй бустерной дозы именно для определенных категорий лиц: пожилые люди, люди, имеющие тяжелые заболевания. Вторую бустерную дозу используют и США, и Япония, и Великобритания, и страны ЕС. Мы также предлагаем воспользоваться такой возможностью. Интервал между первой и второй бустерной дозой составляет не менее четырех месяцев. Для ревакцинации мы рекомендуем использовать вакцину мРНК-вакцину, то есть Pfizer или Comirnaty. Она доступна в Украине, и мы уже получили дополнительное количество в рамках программы Covax», - заверил заведующий отделом стратегии иммунизации.

Дополнение 

В Украине обнаружили новую разновидность штамма коронавируса "Омикрон" – тип "ВА.5".

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