В Україні не виключають повернення обмежень у разі зростання захворюваності на COVID-19

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«Деякі постанови Кабінету міністрів щодо ковідних обмежень призупинені. Але ми говоримо про те, що ми можемо повернутись до деяких обмежень дивлячись на епідеміологічну ситуацію в країні», - сказав він.



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Представник МОЗ закликав українців вакцинуватись, не очікуючи осіннього спалаху захворювань. За його словами, щоб отримати першу дозу бустерної вакцини, треба звернутися до свого сімейного лікаря. Зокрема, близько 1,5 млн українців отримали перший бустер.

«Ґрунтуючись на наукових дослідженнях, було принято рішення національною групою експертів використання другої бустерної дози саме для певних категорій осіб: люди похилого віку, люди, які мають тяжкі захворювання. Другу бустерну дозу використовують і США, і Японія, і Велика Британія, і країни ЄС. Ми також пропонуємо скористатися такою можливістю. Інтервал між першою і другою бустерною дозою становить не менше чотирьох місяців. Для ревакцинації ми рекомендуємо використовувати вакцину мРНК-вакцину, тобто Pfizer або Comirnaty. Вона є доступною в Україні, і ми вже отримали додаткову кількість в рамках програми Covax», - запевнив завідувач відділу стратегії імунізації.

Доповнення

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