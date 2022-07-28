В Україні виявили новий різновид COVID-штаму "Омікрон"

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"Йдеться про різновид "Омікрону", який називають типом "ВА.5". Наразі 7 таких випадків вдалось знайти у Чернівецькій області, але не виключено, що підтип "Омікрону" вже є в інших регіонах. Дослідження (“секвенування” на мові епідеміологів) зразків триває", – ідеться у повідомленні.

Деталі

У МОЗ зазначили, що, по-перше, COVID-19 нікуди не зник. Ба більше, вірус мутує і намагається ухилитися від імунної відповіді.

По-друге, Україна мало чим відрізняється від європейських країн, де цей підтип активно поширюється.

Поки є небагато досліджень, які б могли дати відповідь на запитання, чи призводить цей підтип до більшої кількості важких випадків та смертей. За даними ВООЗ, в Європі їхня кількість справді зростає. Поки прямих доказів зв’язку між цими двома подіями немає, тому що дослідження тривають.

У МОЗ додали, що введення бустерної дози значно підвищує рівень утворення нейтралізувальних антитіл навіть проти цього підтипу вірусу.

Також дослідження клітинного імунітету вказують, що Т-клітини, утворені в тілі людини після трьох доз мРНК вакцини, зберігають свою ефективність проти штаму "Омікрон". Саме клітинний імунітет пов’язують із захистом проти тяжкого перебігу інфекції, госпіталізації та смерті, підсумували у МОЗ.

Нагадаємо

В Україні з 18 по 24 липня кількість підтверджених випадків COVID-19 зросла майже на половину, порівняно з показником тижнем раніше – до 2098.