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В Украине обнаружили новую разновидность COVID-штамма "Омикрон"

В Украине обнаружили новую разновидность COVID-штамма "Омикрон"

Киев • УНН

 • 174867 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. В Украине обнаружили новую разновидность штамма коронавируса "Омикрон" – тип "ВА.5". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Минздрава.

Цитата

"Речь идет о разновидности "Омикрона", который называют типом "ВА.5". Сейчас 7 таких случаев удалось найти в Черновицкой области, но не исключено, что подтип "Омикрона" уже есть в других регионах. Исследования (“секвенирование” на языке эпидемиологов) образцов продолжается", – говорится в сообщении.

Детали

В Минздраве отметили, что, во-первых, COVID-19 никуда не исчез. Более того, вирус мутирует и пытается уклониться от иммунного ответа.

Во-вторых, Украина мало чем отличается от европейских стран, где этот подтип активно распространяется.

Пока есть немного исследований, которые могли бы дать ответ на вопрос, приводит ли этот подтип к большему количеству тяжелых случаев и смертей. По данным ВОЗ, в Европе их количество действительно растет. Пока прямых доказательств связи между этими двумя событиями нет, потому что исследования продолжаются.

По данным ВОЗ, в Европе их количество действительно растет. Пока прямых доказательств связи между этими двумя событиями нет, потому что исследования продолжаются.

В Минздраве добавили, что введение бустерной дозы значительно повышает уровень образования нейтрализующих антител даже против этого подтипа вируса.

Также исследования клеточного иммунитета указывают, что Т-клетки, образованные в теле человека после трех доз мРНК вакцины, сохраняют свою эффективность против штамма "Омикрон". Именно клеточный иммунитет связывают с защитой против тяжелого течения инфекции, госпитализации и смерти, подытожили в Минздраве.

Напомним

В Украине с 18 по 24 июля количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло почти на половину, по сравнению с показателем неделей ранее – до 2098.

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