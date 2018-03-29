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В Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе - исследование

В Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе - исследование

Киев  •  УНН

 • 11934 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Уровень антисемитизма в Украине самый низкий среди стран Центральной и Восточной Европы. Об этом говорится в социологическом исследовании Pew Research Center, передает УНН со ссылкой на исследование.

Согласно обнародованным данным, только 5% украинцев не хотели бы видеть евреев среди граждан своей страны. Низкие показатели антисемитизма наблюдаются также в Сербии и Болгарии - по 7%. В Боснии и Герцеговине - 8%, по 9% в Латвии и Хорватии.

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Самый высокий уровень антисемитизма зафиксирован в Армении (32%), Литве (23%) и Румынии (22%). Кроме того, высокий уровень антисемитизма в Чехии (19%) и Польше (18%). Показатели России составляют 14%.

Исследование проводилось в 18 странах мира с июня 2015 года по июль 2016 года.

 

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