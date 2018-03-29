В Україні найнижчий рівень антисемітизму в Європі - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Рівень антисемітизму в Україні найнижчий серед країн Центральної та Східної Європи. Про це йдеться в соціологічному дослідженні Pew Research Center, передає УНН з посиланням на дослідження.
Згідно з оприлюдненими даними, лише 5% українців не хотіли б бачити євреїв серед громадян своєї країни. Низькі показники антисемітизму спостерігаються також в Сербії і Болгарії - по 7%. У Боснії і Герцеговині – 8%, по 9% у Латвії та Хорватії.
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Найвищий рівень антисемітизму зафіксований у Вірменії (32%), Литві (23%) і Румунії (22%). Крім того, високий рівень антисемітизму в Чехії(19%) і Польщі(18%). Показники Росії становлять 14%.
Дослідження проводилося у 18 країнах світу з червня 2015 року по липень 2016 року.