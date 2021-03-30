В Украине научились бороться с "британским" штаммом коронавируса, но вылечить уже недостаточно - Минздрав

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"В результате мутации вируса и появления новых его опасных штаммов, в том числе "британского", который сегодня фактически терроризирует нашу страну, на передний план выходит необходимость пост-ковидной реабилитации... Наши врачи научились бороться и против этого штамма, однако, просто вылечить человека от ковида уже недостаточно. Медики фиксируют до 70% различных пост-ковидных осложнений", - сказал Степанов.

Детали

Министр напомнил, что "британский" штамм более заразен, более "молодой", с высоким процентом осложнений и тяжелой клинической картиной. Он может положить в реанимацию даже молодых людей без сопутствующих заболеваний.

Глава Минздрава отметил, что организовал рабочую группу по наработке пакета инициатив по пост-ковидной реабилитации, в том числе в рамках пакетной помощи от Национальной службы здоровья. Соответствующие пакеты помощи планируется разработать в течение текущего года.

Дополнение

Ученые Института молекулярной биологии и генетики обнаружили новые опасные мутации "британского" штамма коронавируса в Украине, проведя секвенирование 17-ти образцов, отобранных у больных из Киевской и Ивано-Франковской области.

4 марта Минздрав Украины официально заявил, что в стране зафиксировали циркуляцию "британского" штамма коронавируса, который является более заразным, чем обычный. Этот вариант COVID-19 обнаружили у двух больных из Ивано-Франковской области. Киев сообщил об этом Всемирную организацию здравоохранения.