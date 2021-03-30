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В Україні навчилися боротися з "британським" штамом коронавірусу, але вилікувати вже недостатньо - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Українські лікарі навчились боротися проти “британського” штаму коронавірусу, однак державі необхідна ще і програма пост-ковідної реабілітації. Про це сказав під час брифінгу у вівторок, 30 березня, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Внаслідок мутації вірусу та появи нових його небезпечних штамів, в тому числі "британського“, який сьогодні фактично тероризує нашу країну, на передній план виходить необхідність пост-ковідної реабілітації... Наші лікарі навчились боротись і проти цього штаму, однак, просто вилікувати людину від ковіду вже недостатньо. Медики фіксують до 70% різних пост-ковідних ускладнень”, — сказав Степанов.

Деталі

Міністр нагадав, що “британський” штам більш заразний, більш молодий, з високим відсотком ускладнень та важкою клінічною картиною. Він вкладає у реанімацію навіть молодих людей без супутніх захворювань.

Голова МОЗ зазначив, що організував робочу групу з напрацювання пакету ініціатив щодо пост-ковідної реабілітації, в тому числі в межах пакетної допомоги від Національної служби здоров’я. Відповідні пакети допомоги планується напрацювати протягом поточного року.

Доповнення

Науковці Інституту молекулярної біології і генетики виявили нові небезпечні мутації “британського” штаму коронавірусу в Україні, провівши секвенування 17-ти зразків, що відібрали у хворих Київщини та Івано-Франківщини.

4 березня МОЗ України офіційно заявив, що в країні зафіксували циркуляцію “британського” штаму коронавірусу, який є більш заразним, ніж звичайний. Цей варіант COVID-19 виявили у двох хворих із Івано-Франківської області. Київ повідомив про це Всесвітню організацію охорони здоров’я.

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