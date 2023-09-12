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В Украине сейчас по разным причинам без света 427 населенных пунктов - Укрэнерго

В Украине сейчас по разным причинам без света 427 населенных пунктов - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 248128 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 427 населенных пунктов. Вчера, 11 сентября, максимум потребления был на 1,4% выше, чем в прошлый понедельник 4 сентября. Сегодня есть импорт из Словакии и экспорт в Словакию и Молдову, сообщило ситуацию Укрэнерго, передает УНН.

Сети облэнерго

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 427 населенных пунктов. В результате артиллерийских обстрелов россиянами прифронтовых территорий есть новые повреждения в сетях в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Восстановление питания происходит при ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

По техническим причинам частично обесточены потребители в городе Одесса. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Потребление

В понедельник, 11 сентября, вечерний максимум потребления был на 1,4% выше, чем в прошлый понедельник 4 сентября. А также на 4,5% выше, чем в воскресенье 10 сентября, что характерно для начала рабочей недели.

Производство электроэнергии

Для сбалансирования энергосистемы ограничивалась работа генерации из ВИЭ с 11:45 до 13:45 общим объемом 394 МВт/ч.
На других объектах генерации продолжается плановая ремонтная кампания.

Экспорт - импорт

Сегодня есть импорт электроэнергии из Словакии. Общий объем 250 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 100 МВт. Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 4349 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт.

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