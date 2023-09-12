В Україні наразі з різних причини без світла 427 населених пунктів - Укренерго

Мережі обленерго

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 427 населених пунктів. Внаслідок артилерійських обстрілів росіянами прифронтових територій є нові пошкодження у мережах на Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.

Через технічні причини частково знеструмлені споживачі в місті Одеса. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Споживання

У понеділок, 11 вересня, вечірній максимум споживання був на 1,4% вище, ніж у минулий понеділок 4 вересня. А також на 4,5% вище, ніж у неділю 10 вересня, що є характерним для початку робочого тижня.

Виробництво електроенергії

Для збалансування енергосистеми обмежувалась робота генерації з ВДЕ з 11:45 до 13:45 загальним обсягом 394 МВт/год.

На інших об'єктах генерації триває планова ремонтна кампанія.

Експорт - імпорт

Сьогодні є імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 250 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 100 МВт. Експорт здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 4349 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 398 МВт.

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