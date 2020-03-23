В Украине на проверке более 100 подозрений на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Украине, по состоянию на утро 23 марта, в Центр общественного здоровья поступило 114 сообщений о подозрении на коронавирус COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"По состоянию на утро 23 марта 2020 года в Центр поступило 114 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 645 сообщений о подозрении на COVID-19", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.
Напомним, из Китая в Украину прибыл самолет с грузом тестов, масок и аппаратов ИВЛ.