В Україні на перевірці понад 100 підозр на коронавірус

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КИЇВ. 23 березня. УНН. В Україні, станом на ранок 23 березня, до Центру громадського здоров’я надійшло 114 повідомленнь про підозру на коронавірус COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Станом на ранок 23 березня 2020 року до Центру надійшло 114 повідомленнь про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 645 повідомлень про підозру на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні починається другий етап боротьби з коронавірусом, який полягає у протистоянні COVID-19 не лише попереджувальними заходами, а й безпосередньо лікуванням хвороби.

Нагадаємо, з Китаю до України прибув літак з вантажем тестів, масок і апаратів ШВЛ.

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