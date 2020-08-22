В Украине на медиков обучаются студенты из около 130 стран мира - Степанов

"Если посмотреть по количеству стран у нас учатся студенты, именно в медицинских вузах, это количество составляет около 127. Конечно, в наших высших медицинских вузах есть соответствующие проблемы, которые надо решать. И мы как раз пошли по пути создания такого совета ректоров, для того, чтобы четко чувствовать эти проблемы, советоваться с нашими ректорами, которые непосредственно руководят учебными заведениями где происходит это обучение", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что после обсуждения будут выноситься предложения.

Напомним, ежегодно украинские вузы выпускают около 11 тыс. Будущих медиков.