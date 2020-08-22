В Україні на медиків навчаються студенти із близько 130 країн світу - Степанов

"Якщо подивитися з кількості країн у нас навчаються студенти, саме у медичних вузах, ця кількість складає близько 127. Звичайно, у наших вищих медичних вузах є відповідні проблеми, які треба вирішувати. І ми саме пішли шляхом створення такої ради ректорів, для того, щоб чітко відчувати ці проблеми, радитися з нашими ректорами, які безпосередньо керують закладами освіти де відбувається це навчання", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що після обговорення будуть виноситися пропозиції.

Нагадаємо, щороку українські ВНЗ випускають близько 11 тис. майбутніх медиків.