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Щороку українські ВНЗ випускають близько 11 тис. майбутніх медиків - Степанов

Щороку українські ВНЗ випускають близько 11 тис. майбутніх медиків - Степанов

Київ • УНН

 • 14038 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Щороку заклади вищої освіти випускають близько 11 тис. майбутніх працівників медичної галузі. У 2020 році обсяг державного замовлення за напрямом "медицина" становить 400 осіб. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"У нас зараз триває прийом документів до закладів вищої освіти - до наших медичних університетів… Обсяг прийому на навчання у 2020 році за державним замовленням, тобто, це те, що повністю фінансується державою навчання, складає 4464 особи. З них за напрямом "медицина" у нас 400 осіб. За напрямом "стоматологія" - 78 осіб і педіатрія - 312 осіб. Щороку заклади вищої освіти випускають близько 11 тис. майбутніх працівників медичної галузі. Це люди, які потім ідуть в інтернатуру і стають вже лікарями по конкретній спеціальності", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що вони затвердили новий порядок навчання в інтернатурі, в якому вказано, у який спосіб це відбувається та відповідні бази стажування.

"Ми розглядаємо зараз можливості, щоб базами стажування наших інтернів були тільки найкращі провідні заклади охорони здоров’я нашої країни. Це робиться все для того, щоб ми у галузі отримували найкращих спеціалістів", - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, Степанов заявив, що в Україні не вистачає близько 5 тис. лікарів.

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