Ежегодно украинские вузы выпускают около 11 тыс. будущих медиков - Степанов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82323 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101753 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126451 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107216 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127181 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101190 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102020 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104041 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101953 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

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Ежегодно украинские вузы выпускают около 11 тыс. будущих медиков - Степанов

Ежегодно украинские вузы выпускают около 11 тыс. будущих медиков - Степанов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Ежегодно высшие учебные заведения выпускают около 11 тыс. будущих работников медицинской отрасли. В 2020 году объем государственного заказа по направлению "медицина" составляет 400 человек. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"У нас сейчас идет прием документов в учреждения высшего образования - в наши медицинские университеты... Объем приема на обучение в 2020 году по государственному заказу, то есть это то, что полностью финансируется государством обучение, составляет 4464 человека. Из них по направлению "медицина" у нас 400 человек. По направлению "стоматология" - 78 человек и педиатрия - 312 человек. Ежегодно высшие учебные заведения выпускают около 11 тыс. будущих работников медицинской отрасли. Это люди, которые потом идут в интернатуру и становятся уже врачами по конкретной специальности", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что они утвердили новый порядок обучения в интернатуре, в котором указано, каким образом это происходит и соответствующие базы стажировки.

"Мы рассматриваем сейчас возможности, чтобы базами стажировки наших интернов были только лучшие ведущие учреждения здравоохранения нашей страны. Это делается все для того, чтобы мы в этой области получали лучших специалистов", - добавил Максим Степанов.

Напомним, Степанов заявил, что в Украине не хватает около 5 тыс. врачей.

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