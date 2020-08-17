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В Україні не вистачає близько 5 тис. лікарів - Степанов

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Україні залишаються неукомплектованими близько 5 тис. лікарських посад, зокрема спеціальностей медико-профілактичного профілю: інфекціоністів, епідеміологів та вірусологів. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"У нас в країні функціонує 17 закладів освіти, які є у підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я. З них 14 університетів та 3 академії післядипломної освіти. Загальна кількість студентів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства охорони здоров’я складає 52 тис. 303 студенти. Тобто, це всі наші майбутні лікарі… При цьому, загальна кількість інтернів у нас в країні складає 13 тис. 358", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що у нас велика кількість лікарів, які підвищують свою кваліфікацію - це 58 тис. 491 людина.

"Для довідки: за результатами вступної кампанії у 2019 році, а у 2020 році зараз кампанія тільки набирає обертів, у нас заклади вищої освіти не виконали план прийому на навчання майже на тисячу місць. Це дуже багато, бо це наше майбутнє, лікарі. І на сьогодні неукомплектованими залишаються близько 5 тис. лікарських посад. Одна із самих великих проблем - це всі спеціальності медико-профілактичного профілю, а саме: це лікарі-інфекціоністи, лікарі-епідеміологи, лікарі-вірусологи", - додав Максим Степанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні вже понад 5 років медичні виші не готують епідеміологів.

За його словами, також в Україні недостатньо педіатрів.

"Звичайно, це питання комплексне - чому виникає ця проблема. Питання, у тому числі, престижності професії. Це питання оплати праці нашим лікарям, нашим медичним працівникам, яка всі 29 років нашої незалежності знаходилась на дуже низькому рівні. Зараз ми почали це питання вирішувати", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що питання підняття заробітних плат медикам в Україні перебуває на контролі у Президента України Володимира Зеленського, і підняття заплановане на вересень та початок січня.

Також, за його словами, медична освіта напряму впливає на якість надання медичної допомоги.

"Саме тому ми будемо говорити цей тиждень саме про медичну освіту", - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, Степанов назвав суму підвищення зарплат лікарям.

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